Quattro giorni di speranza. Ma anche di convinzione che il suo futuro sarà sicuramente roseo. Per Flavio Giannini, portiere di classe 2000 dell'Ostia Mare, l'esperienza che da oggi e fino a sabato vivrà a Castel Volturno, sede di allenamento del Napoli, sarà comunque unica. Un premio alle grandi prestazioni fornite in serie D, risultato del talento e della bravura personale, ma anche del lavoro effettuato a via Amenduni, dove ha sede il club biancviola, dal preparatore dei portieri Tonino Davì, in questa sua prima stagione trascorsa in biancoviola. Dal club biancoviola, è arrivato un caloroso in bocca al lupo al ragazzo, che conferma la bontà del lavoro che, sui giovani, viene svolto nel centro sportivo Anco Marzio.

