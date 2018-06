di Ugo Baldi

Buona la prima per l'Ostia Mare, nei quarti di finale dei play-off del campionato Juniores Nazionali. I lidensi hanno vinto 1-0 sul campo della Recanatese, con una rete di Pedone. Il successo dà grandi possibilità di qualificazione alle semifinali della squadra romana, che sabato, all'Anco Marzio, avrà la possibilità di giocare anche per il pareggio per accedere al penultimo turno per l'assegnazione dello scudetto.

