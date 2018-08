Ostia Mare- Budoni si gioca il 29. Sabato alle 18 test con la Cavese

di Paolo Baldi

Anche per Ostia Mare c'è la data dell'esordio ufficiale in questa stagione. I biancoviola giocheranno il turno prelimina di Coppa Italia contro il Budoni mercoledi 29 alle ore 17 allo stadio Anco Marzio. Prezzo d'ingresso 5 euro.

Il 25 invece la squadra di mister Greco sosterrà un test amichevole contro la Cavese sempre ad Ostia a partire dalle 18. La gara pertanto sarà utilizzata dal tecnico lidense per mettere a punto la condizione dei suoi ragazzi e ripassare gli schemi in vista del confronto contro la formazione sarda.

