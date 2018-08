di Ugo Baldi

Posticipato l'esordio in Coppa Italia dell'Ostia Mare. La gara del preliminare con il Budoni si giocherà infatti mercoledì 22 (ore 17, ingresso 5 verso euro) su richiesta della squadra ospite. Domani, quindi, test amichevole (ore 18), contro il Morandi (Stadio "Anco Marzio", ingresso gratuito);



«La squadra sta rispondendo alle sollecitazioni molto bene - ha detto il tecnico Alfonso Greco - i ragazzi sono disponibili a lavorare sodo. Stiamo perfezionando gli equilibri nei reparti per trovare la nostra identità. Per quanto riguarda la Coppa Italia cercheremo di farci trovare pronti, anche se siamo in fase di preparazione. Naturalmente puntiamo a farci torvare preparati per l'inizio del campionato».



