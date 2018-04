Ottavia, altro cin cin: è Eccellenza. Moauro: «Ronciglione fu la svolta»

di Tiziano Pompili

L’Ottavia è in Eccellenza. La squadra di mister Pino Porcelli ha conquistato il salto nella massima categoria regionale con due turni d’anticipo. In realtà nel turno di oggi, quello pomeridiano sul campo del Montalto (che si è imposto per 3-1), la squadra capitolina ha giocato con la promozione già in tasca, stante il k.o. mattutino del Ronciglione secondo della classe. Per l’Ottavia è il secondo trionfo consecutivo, dopo quello in Prima categoria della passata stagione.



«L’ultimo successo è sempre il più bello» dice capitan Marco Moauro, difensore centrale classe 1981 che proprio l’anno scorso ha sposato il progetto del club capitolino e che nel recente passato aveva già vinto una Coppa Italia regionale con l’Empolitana e un campionato di Eccellenza col Trastevere. «Mi avvicino alla fine della carriera e quindi mi godo queste soddisfazioni – aggiunge il centrale – Ma quando sono sceso in Prima categoria, per conciliare l’attività calcistica alle esigenze lavorative, avevo già capito che qui avremmo lottato per vincere sia l’anno scorso che quest’anno. L’anno prossimo? Vedremo quale sarà il mio futuro, ma l’Ottavia certamente non farà l’Eccellenza solo per figurare. Questo è un club ambizioso e organizzato».



L’esperto difensore riconosce i meriti «del ds De Lieto e di mister Porcelli nella costruzione e nella gestione di questa squadra dal potenziale importante. Una volta amalgamatasi e formatosi il giusto spirito di gruppo, quella è stata la nostra vera forza». La fotografia della stagione ha un riferimento chiaro per Moauro. «Il 4-0 dell’andata rifilato al Ronciglione ci ha fatto prendere grande consapevolezza dei nostri mezzi. E da allora abbiamo cambiato passo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA