di Nicola Gentile

Arriva dal Trastevere, ha 20 anni e gioca da esterno destro basso Niccolò Giannone, il nuovo tesserato di casa Ottavia, la squadra che si affaccia per la prima volta nel campionato di Eccellenza. Ex Lazio, Giannone ha collezionato diverse presenze nello scorso campionato di serie D, chiuso dal Trastevere al quarto posto in classifica.

