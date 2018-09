di Mauro Topini

L'esaltazione da una parte, la delusione dall'altra. La prima giornata del campionato di Eccellenza 2018-2019 regala subito una grande sorpresa, la vittoria dell'Ottavia sulla corazzata Pomezia, che fa subito flop al primo impatto con le gare da tre punti. La squadra di Giuseppe Porcelli (indicata come possibile outsider) ha sfruttato al meglio il fattore campo e la superiorità numerica, determinata nel primo tempo dall'espulsione di De Santis, che ha costretto il Pomezia a gioca in situazione di difficoltà.



Eppure, la squadra di Gagliarducci era riuscita ad andare in gol per prima, subito dopo essere rimasta in dieci. La "zampata" di Laghigna, però, non ha dato la svolta al match del Pomezia, che ha subito la reazione dell'Ottavia, andato in gol per l'uno a uno con Niccolò Rocchi, su calcio di rigore. Dopo una rete annullata a Petrini, i romani sono riusciti a ribaltare il risultato con Sabatino, lesto a mettere in rete da pochi passi. Di Marino e Moauro le due reti che hanno poi arrotondato questa prima storica vittoria dell'Ottavia, alla sua prima apparizione nel campionato dEccellenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA