di Nicola Gentile

Adesso è ufficiale: Niccolò Rocchi è un nuovo tesserato dall'Ottavia. L'attaccante, che ha ottenuto due promozioni in serie D con il Trastevere e il Ladispoli, ha firmato il tesseramento che lo lega al club biancazzurro per la stagione 2018-19. La firma di Rocchi arriva dopo quelle di Cornacchia, Ferretti, Marino e Roselli, che costituiranno l'ossatura dell'Ottavia che debtterà, per la prima volta nella sua storia, in Eccellenza. Preso anche un giovane del 2000, Stefano Miozzi che arriva dal Monterosi: Nuova Tor Tre Teste e Futbolclub le precedenti squadre di Miozzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA