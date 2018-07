Ottavia, preso il difensore Roselli. Altri colpi sono in arrivo per Porcelli

di Mauro Topini

E' Tommaso Roselli, difensore, classe '91, il primo acquisto dell'Ottavia, chiamata a debuttare, per la prima volta nella sua storia, nel campionato di Eccellenza. L'accordo tra la società di mister Porcelli (che nei giorni scorsi ha visto andar via il 2000 Tommaso Ferretti) e il calciatore è in dirittura d'arrivo. Roselli, lascia la Boreale, squadra con la quale ha giocato la scorsa stagione. Prima del club biancoviola, il difensore ha giocato anche con il Montecelio, il Civitavecchia e il Fonte Nuova.

