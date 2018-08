di Emiliano Papillo

Il Sora del confermato tecnico Antonio Tersigni sta sudando da oltre dieci giorni presso l'impianto sportivo Tomei dobe sta preparando la stagione 2018-2019 che vedrà i bianconeri partecipare da neopromossi al campionato regionale di Eccellenza.



Tra gli attesi protagonisti del Sora, il difensore-centrocampista Giuseppe Pagnani che oggi compie 34 anni (Tanti auguri dal Messaggero).



«Oggi compio 34 anni, mi dovrà offrire un rinfresco (sorride Giuseppe Pagnani), il regalo che vorrei è la promozione in D. Questa città ha fame di calcio ad alti livelli, quel calcio che ha vissuto per anni da protagonista nei professionisti. Questa maglia alla quale sono legatissimo ha una storia particolare, un fascino che solo chi è sorano e la indossa o l'ha indossata può capire. Uno stimolo in piu' per fare bene»



«Io sono nato trequartista, poi man mano con il trascorrere degli anni sono passato a centrocampo come mediano ed in difesa. Mi chiamavano il difensore con il vizietto del goal. Un vizietto che ancora oggi mi piace mantenere- ha spiegato Giuseppe Pagnani- festeggiare un goal è sempre una gioia immensa. Ci stiamo preparando bene per questa stagione dove saremo protagonisti. Ci sarà una grande concorrenza, ma il Sora sarà li pronto a giocarsi le carte per la promozione nel massimo campionato dilettantistico nazionale»



«Questo per me sarà il sesto anno a Sora dopo essere stato a Fano, Morro D'Oro, Ascoli, Isolaliri, spero sia un anno fantastico. Il capitano sarà Mirko Tomei altro sorano doc, porterà con orgoglio e dedizione quella fascia, io sarò il vice. Se mi toccherà essere qualche volta capitano sarà per me motivo d'orgoglio e di grande responsabilità- ha aggiunto Pagnani- ora è il tempo di lavorare sodo per arrivare al meglio all'inizio del campionato».



Tra i convocati in questa fase di ritiro anche un nome di prestigio, un Luiso. E' Alessio, classe 2002 figlio d'arte di quel Pasquale idolo per anni a Sora tanto da essere soprannominato il Toro di Sora.

«Alessio rispetto al papà che era una prima punta, è piu' esterno, un mancino molto tecnico. Finora si sta impeganndo molto, spero possa diventare presto un grande giocatore» ha concluso Giuseppe Pagnani.

