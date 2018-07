di Tiziano Pompili

Il Palestrina è già pronto. La conferma arriva direttamente da mister Salvatore Cangiano che non ha resistito al richiamo dell’antico “amore arancioverde” ed è stato scelto dal presidente Augusto Cristofari per riportare la squadra in Eccellenza al primo tentativo.



«Abbiamo fatto colpi davvero importanti, d’altronde le ambizioni della società sono chiare – dice l’allenatore – Dietro abbiamo preso Rossi, che ha appena vinto l’Eccellenza con la Vis Artena, e l’altro centrale Marini che per la prima volta scende in Promozione. In mezzo al campo abbiamo preso uno dei migliori giovani del panorama laziale, il classe 1998 Pontecorvi ex Artena e Cassino, davanti giocatori importanti come Proietti e Compagnone che ho allenato a Colleferro, ma anche l’esterno difensivo Fiore dal Ciampino».



Ma la lista non finisce qui… «E’ ufficiale pure il ritorno di Filippo Tajani, centrocampista classe 1993 che ho avuto all’Unipomezia e che ha già giocato a Palestrina – rimarca Cangiano -. Inoltre in rosa ci saranno diversi giovani giocatori argentini: il presidente ha un canale importante nel Paese sudamericano tanto che in passato ha già lanciato diversi ragazzi importanti per il panorama dilettantistico nostrano. Con la conferma di alcuni giocatori del vecchio gruppo la rosa è praticamente fatta: inizieremo la preparazione in sede dal 6 agosto e solo successivamente vedremo se ci sarà bisogno di qualche correzione».

