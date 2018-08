Palestrina balla ancora il tango Cristofari: «In rosa 8 argentini»

di Tiziano Pompili

I calciatori argentini li ha sempre saputi scegliere tanto che, alcuni di quelli passati a Palestrina, sono poi approdati in club calcistici importanti. Augusto Cristofari, patron della formazione arancioverde neopromossa in Promozione, ci riproverà anche quest’anno. Dopo aver lanciato calciatori importanti come i centrocampisti Facundo Ott Vale e Rodrigo Tuninetti, il difensore Mariano Del Col (questi ultimi appena rilevati dal Siracusa, compagine di Lega Pro), ma anche l’altro centrocampista Ezequiel Melillo (anche lui volato in Lega Pro con la Vibonese) e l’attaccante Lautaro Martinez (l’anno scorso in D nel Troina che ha giocato la finale play off di categoria dopo aver anche debuttato qualche stagione fa nella serie A argentina con l’All Boys), il massimo dirigente del Palestrina prova a lanciare delle nuove scommesse. Che poi non sono tali se si parla (ad esempio) di Guillermo Busto, trequartista classe 1995 che l’anno scorso era proprio al Troina, o anche del suo compagno di squadra nella formazione siciliana, l’esterno offensivo o punta centrale classe 1993 Brian Martin La Porta.



«Inizieranno la preparazione in tutto otto calciatori argentini (tra cui i due giovani attaccanti anticipati dal sito del Messaggero, vale a dire Formato e Cordary) ai quali si aggiungeranno due brasiliani. Molti di questi sono giovani e sono convinto che alcuni di loro potranno aiutarci molto nella scelta degli “under”. Li valuteremo durante la preparazione». Il Palestrina avrà ovviamente una forte “anima” italiana con capitan Giovanni Cristofari (il figlio del patron cresciuto calcisticamente tra Roma e Palermo e con un bagaglio di quasi 50 partite in serie C) e coi tanti acquisti importanti già sottolineati dal Messaggero (dai difensori Rossi, Marini e Fiore, ai centrocampisti Tajani e Pontecorvi fino agli attaccanti Proietti e Compagnone).



«Questo per Palestrina sarà l’anno del centenario e, senza nasconderci, vogliamo provare ad arrivare al primo posto anche se è chiaro che sono tante le componenti che andranno a incidere – rimarca Cristofari – Il girone? Credo che uno valga l’altro: non penso proprio che verremo inseriti nel D, la collocazione più naturale è quella nei gruppi con le squadre romane quindi nel B o nel C».

