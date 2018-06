Palestrina, certi amori non finiscono Riecco Cangiano: «Qui per vincere»

di Tiziano Pompili

La notizia era nell’aria da giorni e ora c’è anche l’ufficialità. Salvatore Cangiano, ex tecnico dell’Unipomezia, ha detto sì al ritorno a Palestrina. Una storia d’amore notevole quella tra il tecnico napoletano e la società prenestina. «Sono stato nel club arancioverde per quattro anno da calciatore, indossando anche la fascia di capitano nella stagione che sancì il nostro salto dall’Eccellenza alla D e poi ho allenato tre anni in questo club, prima la Juniores nazionale e poi l’anno dopo subito in serie D dove ottenemmo un anno un’incredibile salvezza e l’anno successivo una retrocessione ai play out. Proprio la voglia di cancellare quel ricordo negativo, ma soprattutto il rapporto fortissimo che mi lega al patron Augusto Cristofari mi hanno convinto a fare questo passo: non potevo proprio dire di no».



Cangiano prende il posto di mister Fatello, condottiero del Palestrina nell’annata vincente di Prima categoria appena conclusa: i programmi della società prenestina neopromossa in Promozione sono abbastanza chiari. «Nel 2019 il club festeggerà il suo centenario e dunque si appresta a vivere una stagione importante – rimarca Cangiano – Vogliamo essere protagonisti assoluti, il progetto di Cristofari è quello di riportare questa società in serie D».



Per farlo, bisognerà rinforzare anche la rosa con nomi di grande spessore tra cui, indubbiamente, comparirà anche qualche ex allievo di Cangiano. «Al momento non possiamo ufficializzare nulla perché fino a fine giugno i ragazzi non possono firmare, ma sicuramente siamo a buon punto con la costruzione della rosa: dico solo che più di qualche elemento giocherà per la prima volta in Promozione avendo sempre militato in categorie superiori».



