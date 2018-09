Palestrina, Compagnone già bussa: «Noi favoriti? E’ presto per dirlo»

di Tiziano Pompili

Il Palestrina torna nel “calcio dilettante che conta” con un bel successo per 3-1 sul Settebagni. Nel match casalingo dello Sbardella, la squadra di Sasà Cangiano ha portato a casa i tre punti grazie al gol d’apertura di uno dei tanti argentini (Busto) e con la doppietta dell’attaccante classe 1997 Vincenzo Compagnone, sceso per la prima volta in Promozione.



«All’inizio ho fatto un po’ di fatica, ma dopo il primo gol mi sono sciolto e le cose sono andate meglio. Per quanto riguarda la prestazione della squadra, abbiamo tenuto il pallino del gioco sin dal primo minuto e siamo un po’ calati solamente dopo il 3-0 e l’espulsione del nostro Fiore. Gli ospiti hanno realizzato il 3-1, ma poi li abbiamo contenuti bene e il risultato non è mai stato in discussione». Nonostante la giovane età, Compagnone ha un importante curriculum con diversi campionati di Eccellenza alle spalle (soprattutto a Colleferro), ma sugli obiettivi personali vola basso. «Il primo step è quello di raggiungere la doppia cifra, oltre non vado in questo momento». Atteggiamento simile sul discorso di squadra. «Se siamo i favoriti? E’ presto per dirlo, ci sono tante squadre ben attrezzate in questo girone a partire dalla Tivoli (che ha pareggiato all’esordio). Vogliamo essere protagonisti, ma ci sarà da lottare fino alla fine».



Nel primo match ufficiale, Compagnone è stato affiancato dagli argentini Martin e Busto. «Mi trovo bene con loro, tra l’altro vivo assieme ai ragazzi stranieri nella foresteria del club per motivi di comodità. Si sono integrati bene e a livello tecnico possono sicuramente dare un contributo importante». La testa dei prenestini è già proiettata sul secondo match di campionato a Vicovaro. «Non li conosco, ma so che sono stati protagonisti nelle ultime due stagioni di Promozione. Tra l’altro hanno perso alla prima e lì da loro sarà battaglia perché giocheranno col dente avvelenato».



