di Mauro Topini

Il Palestrina vuole partire con il piede giusto. E lasciando intedere quali sono le sue ambizioni per la stagione 2018-2019, che vedrà gli arancio tornare in Promozione e festeggiare i 100 anni di vita, magari con il ritorno in Eccellenza. Per questo, il presidente Augusto Cristofari, ritrivato l'entusiasmo di un tempo, ha piazzato alcuni colpi importanti, annunciati in parte sul suo profilo facebook (la nuova moda per apparire...). Così, se le foto di rito hanno visto coinvolti, oltre al tecnico Sasà Cangiano, il presidente Cristofari con la classica sciarpata insieme a Vincenzo Compagnone, Mariano Proietti e Mattia Marini (tre dei big portati a Palestrina), nelle prossime ore si attendono le foto di rito per altri due acquisti che il presidente sta portando a termine.

Si tratta del difensore Marc Rossi (una garanzia) che ha giocato l'ultima stagione con la Vis Artena, vincendo l'Eccellenza, ma che è cresciuto, insieme a Proietti e Compagnone, nel Colleferro. Da Cassino, passando anche lui per Artena, arriva invece il centrocampista Luca Pontecorvi, classe 98, uno dei centrali più affibadili e bravi dell'Eccellenza. Con tanti big, il Palesrina pensa anche ai giovani. Così, sta per arrivare anche Denny Coculo, classe 2000, che lascia il Città di Ciampino.

