Palestrina, ritorno al passato Pari col Tivoli, è in Promozione

di Tiziano Pompili

Il Palestrina è in Promozione con un turno d’anticipo. La squadra di mister Fatello ha pareggiato per 1-1 lo scontro diretto odierno con la Tivoli 1919 e si è assicurata la matematica certezza del primo posto proprio ai danni dei tiburtini, distanti cinque punti dagli arancioverdi. Dopo le note e tormentate vicende di qualche stagione fa, col ritiro della prima squadra dall’Eccellenza 2015-16, il club del presidente Augusto Cristofari torna nel calcio dilettante “che conta” con l’ingresso nella cadetteria regionale.



Una stagione condotta sempre ai vertici del girone, in un lungo duello con un’altra “nobile decaduta” come la Tivoli 1919. Nel match di oggi, è stato l’argentino Luki l’autore del gol del momentaneo vantaggio poi pareggiato dagli ospiti che non sono riusciti a completare il sorpasso. Il Palestrina giocherà in Promozione nell’anno del centenario della società e lo farà con tutte le intenzioni di essere ancora protagonista tanto che già in settimana potrebbero arrivare annunci molto importanti in vista della prossima stagione.

