di Mauro Topini

Cresce il gruppo dei calciatori sudamericani in forza al Palestrina, che domani affronta il Fiano Romano nella seconda gara casalinga della stagione. Nelle ultime ore di apertura delle liste di trasferimento, è arrivata la firma di un altro brasiliano, Matheus Detoni, classe 99, che è alla sua seconda esperienza italiana, dopo quella fatta nelle ultime due stagione con il Renato Curi di Pescara. Il presidente arancioverde, Augusto Crostofari, conferma dunque la sua vocazione argentino-brasiliano, portando a sette il numero dei calciatori sudamericani messi a disposizione di Sasà Cangiani, che in chiusura di mercato ha avuto in "dote" anche il difensore esterno Pierluigi Moriconi.



Prima di Detoni, a Palestrina sono infatti arrivati il connazionale Thiago Deoliveirabertolet, un classe 2000 che non ha mai giocato in Italia; debuttanti assoluti sono anche tre dei cinque argentini, ovvero Marcos Cordary Macos ('99), Gonzalo Gaston Escudero Suarez ('96) e Mariano Rafael Formato ('99). Gli altri due calciatori di nazionalità argentina, arrivano invece dal Troina, e si tratta di Guillermo Busto ('95) e Brian Moreno Martin La Porta ('93), che rappresentano la parte "esperta" della colonia sudamericana del Palestrina.

