di Emiliano Papillo

Dopo gli ingaggi del portiere Ivan Petrucci e del difensore Romaggioli (ex Artena) la neonata Polisportiva Paliano ha ottenuto ogg la firma di altri nove giocatori. Sei sono i confermati dell'organico dell'Atletico Olevano (club dal quale è stato rilevato il titolo di Promozione) della scorsa stagione: si tratta di Yuri Fazi, Roberto Romagnoli, Simone Ceccobelli, Andrea Conti, Vinicio Quaresima e Claudio Parfene. Tre i nuovi Matteo Salvi, centrocampista ex Scalambra Serrone, Marco lanni, ex giovanili di Lazio e Salernitana nell'ultima stagione a Colleferro, e dell'attaccante Daniele Giustiniani, ex Serpentara Bellegra. Tre giocatori sicuramente di categoria e affidabili per il confermato tecnico Francesco Russo.



«Per quanto riguarda il mercato siamo alla finestra. Finora siamo soddisfanti di quanto fatto. La società si sta muovendo bene e c'è piena sintonia con lo staff tecnico. Siamo in Promozione ora bisogna capire in quale girone verremo inseriti. Noi siamo ciociari ma geograficamente siamo più vicini a Roma- ha spiegato mister Francesco Russo- Sarebbe preferibile il girone C con le romane per trasferte piu' comode. Ma non abbiamo paura di nessuno neanche del girone D. Il nostro obiettivo è la salvezza tranquilla. Inizieremo la preparazione il 30 luglio al Tintisona di Paliano e divideremo il campo con il Città di Anagni, neopromosso in D, che si allenerà a partire dalle 15 mentre noi a partire dalle 18».

