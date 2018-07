di Emiliano Papillo

La matricola di Promozione, Polisportiva Paliano che ha acquisito il titolo dall'Olevano, non vuole recitare il ruolo da comparsa. Dopo i vari acquisti annunciati nei giorni scorsi (Petrucci, Romaggioli, Salvi, Giustiniani, Lanni) nella mattinata di oggi, la società dei co presidenti Amerigo Romolo e Maurizio Cappella, ha annunciato la firma di altri quattro calciatori. Si tratta di Michael Nardi, 22 anni, esterno ex Subiaco e Colleferro; Piergiorgio Pizzuti, 26 anni difensore centrale ex Olevano e Vis Artena, reduce da un lungo infortunio; Marco Moratti, 18 anni centrocampista, ed è stato confermato Martinoli.



«La squadra è completa, abbiamo rinforzato tutti i reparti e siamo pronti ad iniziare la preparazione in vista del campionato di Promozione- ha spiegato mister Francesco Russo- il nostro mercato in entrata è di fatto chiuso anche se restiamo alla finestra nel caso di qualche buon affare e qualche giovane. Inizieremo la preparazione il 30 luglio al Tintisona di Paliano allenandoci alle 18 dopo il Città di Anagni Calcio che affronteremo in amichevole l'11 agosto».

