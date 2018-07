di Emiliano Papillo

La Polisportiva Paliano che parteciperà al prossimo campionato di Promozione in virtù dell'acquisizione del titolo dall'ex Atletico Olevano, inizierà lunedì pomeriggio la preparazione al Tintisona. Si alternerà con il Città di Anagni sul sintetico: prima i biancorossi anagnini, neopromossi in serie D, che faranno da oggi al 13 agosto doppie sedute giornaliere successivamente il Paliano per il quale è prevista al momento una seduta il pomeriggio alle 18.30.



Il mister della Polisportiva Città d Paliano è Francesco Russo che ha convocato ben 33 giocatori molti dei quali facevano parte del gruppo ex Olevano ed alcuni dell'ex Paliano.



Fissate già alcune amichevoli: il 4 agosto ore 17 a Palino contro il Giardinetti (Promozione); l'11 agosto alle 17 contro il Città di Anagni (Serie D); 19 agosto a Subiac o contro la Vis Subiaco (Promozione); 26 agosto ore 11 a Colleferro contro il Colleferro (Eccellenza).



«Tra i convocati ci sono molti giovani - ha spiegato mister Francesco Russo- iniziamo a lavorare poi ci poniamo gli obiettivi. L aprima cosa da fare è ottenere la salvezza il prima possibile. C'è molto entusiasmo, ma anche la consapevolezza di dover lavorare sodo».



Ecco la lista completa dei convocati:



PORTIERI: Alessandro Mattia, Damiano Neccia, Ivan Petrucci;

DIFENSORI: Andrea Conti, Matteo del Signore, Lorenzo Fransesini, Alessandro Manni, Marco Moratti, Piergiorgio Pizzuti, Roberto Ponza, Gabriele Proia, Cristian Romaggioli, Franco Romolo, Ivan Taglietti.

CENTROCAMPISTI: Ranieri Ceccobelli, Simone Ceccobelli, Marco Lanni, Leonardo Martinoli, Claudio Parfene, Vinicio Quaresima, Wiliam Recchia, Graziano Romagnoli, Matteo Salvi, Lucio Vagnoli.

ATTACCANTI: Yuri Fazi, Daniele Giustiniani, Saverio Mastropietro, Michael Nardi, Valerio Neccia, Andrea Ponziani, Cristian Recchia, Roberto Romagnoli, Manolo Ronci.





