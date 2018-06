di Emiliano Papillo

Francesco Russo, 42 anni, di Genazzano sarà il tecnico della Polisportiva Città di Paliano, società nata dalla fusione tra l'Atletico Olevano ed il Città di Paliano. Disputerà il prossimo campionato di Promozione. Probabile nel girone D dove sono presenti le altre sette ciociare Alatri, Real Cassino, Roccasecca, Casalvieri, Ferentino, Anitrella e Monte San Giovanni Campano. Lo scorso anno sulla panchina dell'Atletico Olevano ha partecipato al girone C della Promozione.



«Sarò l'allenatore di questa neonata società nata dalla fusione delle due squadre- ha spiegato mister Francesco Russo- giocheremo al Tintisona di Paliano dove ci alleneremo alternandoci al Città di Anagni Calcio neopromosso in serie D. Geograficamente siamo piu' vicini alla provincia di Roma, ma credo verremo inseriti nel girone D insieme alle altre ciociare. Dal punto di vista ambientale è stimolante il girone D, ci sono squadre molto blasonate ed altre che stanno costruendo grandi rose. Mi vengono in mente i colpi annunciati dall'Anitrella, Cardinali e Celenza o dal Monte San Giovanni Campano che in panchina ha preso un allenatore straordinario che io, originario di Aprilia ho tifato, Ezio Castellucci. Ma il girone non ci spaventa».



«Con la società ci stiamo muovendo bene, abbiamo preso due top player per la categoria come il portiere Petrucci e Romaggioli, ex Artena. Siamo in trattativa con altri giocatori. Potrebbero arrivare altre tre importanti pedine, una per reparto, vedremo. Noi puntiamo ad un campionato tranquillo, restando alla finestra. La squadra- ha aggiunto Russo- sarà competitiva a prescindere dal girone dove saremo inseriti».



La società intanto ha confermato i big della scorsa stagione ad iniziare da Yuri Fazi, Ceccobelli, Pizzuti, Roberto Romagnoli. L'inizio della preparazione è fissato per il 30 luglio. La società sarà guidata dal duo Maurizio Cappella-Amerigo Romolo.

