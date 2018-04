Pallotta: «Pochi imbecilli rovinano l'immagine di Roma»

di Redazione Sport

«I nostri tifosi sono fantastici, i migliori del mondo, ed è assolutamente deprimente che una minoranza di perfetti imbecilli rovinino l'immagine di tutti. Sono molto triste per Roma e per la Roma che vedono la propria immagine rovinata e calpestata in questo modo. Il calcio non è questione di vita o di morte, i miei pensieri sono per Sean Cox». Così il presidente della Roma, James Pallotta, in riferimento agli incidenti avvenuti prima della semifinale d'andata di Champions League tra Liverpool e giallorossi.



Il businessman di Boston, all'Olimpico per assistere alla gara di campionato tra Roma e Chievo, si scaglia ancora una volta contro la frangia violenta del tifo romanista, già in passato etichettata con un eloquente «fucking idiots». «La Curva Sud ha dei tifosi straordinari, e se è stato possibile fare una rimonta come quella col Barcellona è grazie al contributo del 99,9% di quei tifosi. Purtroppo una piccolissima frangia, di solito fuori dagli stadi, rovina tutto. Ma è tempo che le cose cambino, in Italia e a Roma perché queste cose stanno succedendo troppo spesso», evidenzia Pallotta, raccontando poi un episodio: «Nel 1993 ho visitato il museo di Firenze e poi sono andato a cena. Il giorno dopo sono partito per Parigi, avevo sentito qualcosa ma non sapevo cosa fosse successo. Ho chiesto al concierge cosa fosse successo e lui mi ha parlato di bombe. Non capivo a cosa si riferisse, poi dai notiziari mi sono accorto che il 20% del museo era stato fatto saltare in aria. In quell'occasione gli italiani manifestarono e scesero in strada contro la criminalità organizzata. Forse è il caso che si inizi a prendere posizione in questo senso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA