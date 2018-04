Pallotta: «Roma mai vista, indimenticabile»

«È incredibile quanto siamo stati in grado di dominarli, mai vista una Roma così ,eravamo stati sfortunati all'andata, questa è decisamente una Roma indimenticabile». Il presidente della Roma, James Pallotta, festeggia così la storica semifinale di Champions con il 3-0 al Barcellona:«le prossime partite devono essere come quella di stasera compreso il derby. Dove può arrivare la Roma? Possiamo arrivare in finale, abbiamo riportato sulla terra il Barcellona, perchè non fare lo stesso in prossime tre partite Champions».



«Come sarà il futuro della Roma alla luce di questo risultato? La maggiore soddisfazione è per Di Francesco, che è riuscito a raccogliere così tanto in così poco tempo - aggiunge il presidente Pallotta ai microfoni di Mediaset Premium - Spero che le prossime partite che ci aspettano siano come quella di stasera, a cominciare dal derby. E perché non aspettarci di andare in finale: dopo aver fatto una partita come questa, è lecito puntare al massimo. E per il futuro dobbiamo crescere anche fuori dal campo, dobbiamo costruire lo stadio».



