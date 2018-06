Pallotta spaventa la Roma: «Stop allo stadio? Allora mi verrete a trovare a Boston»

di Gianluca Lengua

Pallotta commenta la vicenda stadio e, con le sue parole, agita la tifoseria giallorossa: «Non sono preoccupato per le notizie di questa mattina, non hanno nulla a che fare con la Roma. Non abbiamo fatto nulla di sbagliato, tutto è stato trasparente. Il progetto stadio potrebbe fermarsi? Allora mi verrete a trovare a Boston. Se ho parlato con la sindaca Raggi o con Luca Parnasi? Non credo si possa usare il telefono in carcere, è stato arrestato. Non ho sentito nessuno. I tifosi sono preoccupati del fatto che ora potrei vendere la Roma? Non ho mai detto questo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA