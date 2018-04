di Emiliano Papillo

Il Pantanello Anagni che milita nel campionato di Seconda Categoria, squadra ciociara di una delle località piu' popolose di Anagni con molti giocatori del posto, è in finale di Coppa Lazio di Seconda Categoria. Un risultato che garantisce alla squadra il salto di categoria. Nella prossima stagione parteciperà alla Prima Categoria. La finale è in programma il 27 maggio contro il Monterotondo. Ancora da decidere la sede: si sogna il Benito Stirpe di Frosinone.



​La rosa della squadra è composta dai portieri Gherardo Smania e Matteo Foggia;

Difensori: Yuri Versi, Fabio Rocchi, Matteo Bottini, Kevin Paris, Paolo Savone, Maicol Passa; Centrocampisti: Francesco Savone, Valerio Dandini, Alessandro Gizzi, Alessio Catallo, Pierluigi Sinibaldi, Alpha Sanogo, Emanuele Piermattei;

Attaccanti: SimoneTrossi, Mirko Rocchi, Giovanni Paravani, Mattia Fiorletta ed Edoardo Fersurella.

Allenatore: Massimo Agnoli, vice allenatore Piero Astrali ed allenatore dei portieri Franco Visca.

Dirigenti: Massimiliano Folli, Martina Bellini, Enzo Dandini, Alvaro Del Monte.

Presidente: Renato Passa.



«Il nostro è un progetto iniziato tre anni fa insieme a Gizzi Alessandro, Paolo Savone, Valerio Dandini e Mirko Rocchi- hanno spiegato Francesco Savone e Fabio Rocchi, calciatori che aiutano la dirigenza- con l'obiettivo di portare questo quartiere di Anagni in alto. Nella storia del club, il Pantanello non è mai arrivato in Prima Categoria. Ora ci siamo riusciti e per noi è motivo di grande orgoglio. Siamo arrivati alla finale di Coppa Lazio di categoria superando squadre come La Lucca e squadre romane e della Provincia di Latina, siamo felicissimi».



«La Prima Categoria per un quartiere piccolo come Pantanello- hanno aggiunto Savone e Rocchi- è un traguardo fantastico, storico che cercheremo di onorare al massimo. Il segreto dei nostri successi è l'amicizia tra noi. Giochiamo, ci divertiamo ed aiutiamo i dirigenti. C'è armonia tra di noi e ognuno aiuta l'altro per raggiungere l'obiettivo. Un grazie va anche ai tifosi che, malgrado siamo solo una piccola realtà ci seguono numerosi e con grande affetto. Ora l'appuntamento è per il 27 maggio, poi inizieremo a programmare la nostra storica prima stagione in Prima Categoria».

