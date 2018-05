di Emiliano Papillo

Tutto pronto in casa del Pantanello Anagni compagine ciociara che milita nel campionato di Seconda Categoria. Domani mattina la squadra guidata dal mister Massimo Agnoli con il collaboratore Piero Astra sarà impegnata a partire dalle ore 10,30 a Rocca Priora per la finale di Coppa Lazio di Seconda Categoria. Avversario sarà il Monterotondo. La squadra anagnina sarà accompagnata da un folto numero di tifosi. L'allenatore Agnoli ha convocato 19 giocatori Bottini, Catallo, Dandini, Fersurella, Foggia, Gizzi, Paris, Passa, Paravani, Piermattei, Morini, Rocchi M., Savone Francesco, Sangiorgio, Sinibaldi, Sanogo, Versi, Savone P., Fabio Rocchi. In campionato la squadra della popolosa frazione di Anagni è arrivata terza.



«La finale ci garantisce la promozione in Prima Categoria, è la prima volta in 30 anni, un risultato straordinario. La nostra forza è l'amicizia che regna tra di noi ed il fatto di lottare per un unico obiettivo. Si tratta di tutti ragazzi locali molto attaccati alla maglia- ha spiegato il mister Massimo Agnoli- abbiamo fatto bene e la Prima Categoria è il giusto premio a tanti sacrifici. Ora siamo alla finale, vogliamo vincerla per poter alzare la Coppa. Affrontiamo una squadra valida che sicuramente ci sdarà filo da torcere. Ma vogliamo portare a casa il trofeo per coronare una stagione fantastica».

