L'arbitro lascia, parla Tagliavento: «Io romanista? Ma se mi davano del laziale»

di Roberto Avantaggiato

dal nostro inviato



TERNI La stanza non è grande, ma contiene un mondo di sogni, di certezze e di soddisfazioni. È piena di palloni, fotografie, riconoscimenti e un armadio colmo di maglie di squadre di calcio. Il mondo è di Paolo Tagliavento, e dallo scorso 13 maggio si è trasformato nel suo archivio storico. È qui che l'arbitro di Terni si racconta ad un bivio della sua vita, quello che ti fa lasciare la strada vecchia per una nuova.



Tagliavento, cosa si prova a sentirsi un ex?

«Non lo so, perché ancora non ho realizzato. Questo, per noi, è solitamente il periodo delle vacanze. Me ne renderò conto solo a luglio».



L'abbraccio di Daniele De Rossi, immortalato dalle telecamere, però è stato inusuale

«Ma non è stato il solo che ho ricevuto. D'altronde, dopo 15 anni e 221 gare dirette, con tanti calciatori si è instaurato un rapporto di reciproca stima».



Qualcuno però ha equivocato su alcuni gesti...

«Se si riferisce ad Allegri, non vale nemmeno la pena di commentare quanto è stato detto e scritto».



L'ha emozionata tanto affetto?

«Mi ha fatto piacere che sia arrivato da tanti simboli del nostro calcio. Le emozioni vere, però, me l'hanno date gli amici e la mia famiglia nella festa di qualche giorno fa a Spoleto».



Le lacrime sono spuntate?

«Quelle sono uscite a Coverciano, quando Rizzoli e gli altri arbitri di serie A hanno salutato me e Damato. Un momento davvero commovente, che non dimenticherò mai».

