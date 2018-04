Papagna vuol chiudere in bellezza: «Festeggio l'Eccellenza, poi alleno»

di Tiziano Pompili

Volata finale per il girone C di Promozione. Il Lavinio Campoverde la comincia con cinque punti di vantaggio da difendere nelle prossime sei partite (che comprendono anche lo scontro diretto della terzultima giornata contro lo Sporting Genzano). Domani alle ore 11 (a Santa Maria delle Mole) la capolista di mister Antonelli sarà ospite del pericoloso Fonte Meravigliosa, ancora in corsa per i play off.



«Un avversario pericoloso – dice l’esperto portiere David Papagna – Una squadra di valore con un attacco importante che avrà stimoli forti sia per la possibilità di raggiungere il terzo posto sia per la voglia di voler fare uno sgambetto alla prima della classe. Noi, comunque, non abbiamo altri risultati diversi dalla vittoria e non possiamo sbagliare». L’estremo difensore, 39 anni il prossimo 22 maggio, parla anche del suo futuro. «Ho provato a smettere dopo Podgora, ma l’anno di pausa è stato… troppo duro. Poi ho trovato l’ambiente ideale qui al Lavinio Campoverde con cui siamo riusciti a vincere il campionato di Prima categoria e ora siamo protagonisti al primo anno di Promozione. Già aver centrato matematicamente i play off con ampio anticipo tenendo al momento dietro una squadra forte come lo Sporting Genzano è una cosa straordinaria, ora abbiamo l’occasione di mettere la ciliegina sulla torta. Quanti punti servono per vincere? Lo Sporting può fare filotto, quindi a noi ne serviranno almeno 14… Il mio futuro lo valuteremo a fine stagione, è chiaro che il pensiero di smettere c’è. Ma ho un sogno nel cassetto ed è quello di giocare la mia ultima partita, anche solo un minuto, con la maglia dell’Anzio: sarebbe come chiudere un cerchio per me che ho iniziato da lì».



Papagna ha le idee chiare anche su quello che farà dopo aver appeso i guantoni. «Penso il preparatore dei portieri, ma non l’allenatore: ho voglia di trasmettere ai ragazzi la mia passione per questo ruolo». Un numero uno che da molti è considerato il miglior esponente della categoria, anche se Papagna risponde con grande umiltà: «Credo che Apruzzese sia decisamente il più forte portiere della Promozione, ma fanno piacere gli attestati di stima degli addetti ai lavori».

