Papili presidente del Pian due Torri. La squadra giocherà a Maccarese

Ha rischiato di non iscriversi a causa della mancanza di un campo di gioco omologato per la Promozione, appena conquistata grazie ad una strepitosa cavalcata in Prima categoria. Ma il Pian due Torri, alla fine, giocherà nel campionato regionale cadetto: lo farà a Maccarese dopo che è stata verificata l’impossibilità di disputare le partite interne sul campo della Polisportiva Ostiense, inizialmente scelto in sostituzione di quello tradizionale della squadra della Magliana.



Ma l’abbinamento con Maccarese non si riduce al solo campo di gioco e probabilmente avrà sviluppi e ricadute più ampie. Il primo effetto è l’assegnazione della carica di presidente a un personaggio storico del calcio dilettante laziale, quel Dante Papili che fu al timone della Giada Maccarese in Eccellenza. Questo nuovo ingresso potrebbe preludere ad un futuro diverso in cui, magari, si potrebbe verificare anche un cambio di denominazione del club capitolino che comunque nella prima storica stagione in Promozione difenderà i colori del Pian due Torri.

