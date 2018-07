Parigi, incidenti: evacuati gli Champs-Elysees. Annecy, morto un uomo dopo tuffo in un canale

Operazione di sgombero agli Champs-Elysées, la celebre avenue parigina tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo, in seguito a diversi incidenti e saccheggi, a margine dei festeggiamenti per la Coppa del Mondo.



Decine di facinorosi e casseur sono venuti a guastare la grande festa popolare che questa notte vedeva riunite centinaia di migliaia di persone gli Champs-Elysées, lanciando oggetti contro le vetrine dei negozi, in particolare il Drugstore Publicis, a pochi metri dall'Arco di Trionfo, dove poco prima erano stati proiettati i nomi dei calciatori eroi dell'impresa di Mosca e il tricolore bleu-blanc-rouge. Gli agenti hanno replicato con i gas lacrimogeni e la folla è stata dispersa nella parte alta del viale, mentre nella parte inferiore, intorno a Place de la Concorde, la situazione è rimasta piuttosto calma.



Secondo la stampa francese, diversi giovani, alcuni incappucciati, hanno fatto irruzione nel Drugstore facendo incetta di bottiglie di vino e champagne. Dopo 15-20 minuti sono stati sgomberati con forti dosi di gas lacrimogeno lanciate dagli agenti. Lo stesso è accaduto nel vicino bar dell'esercizio commerciale. Poco prima di mezzanotte, la prefettura ha deciso di sgomberare quella che i parigini definiscono il «più bel viale del mondo», incluso con l'uso di idranti. Incidenti, scontri e lacrimogeni anche nel centro di Lione e, in misura minore, a Rouen e Mentone. Circa 110.000 agenti sono stati mobilitati dal ministero francese dell'Interno per garantire la sicurezza di questo particolare fine settimana francese.



Un morto ad Annecy, nel sudest della Francia, a margine dei festeggiamenti per la vittoria della Francia ai Mondiali di calcio. Secondo Le Dauphiné Liberé, un individuo di 50 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in un canale sbattendo la nuca.

