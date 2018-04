Partita sospesa per insulti, si ripete con seduta dello psicologo

Avrà un prologo formativo, con giovanissimi calciatori delle due squadre, genitori, allenatori e dirigenti riuniti tutti insieme, la ripetizione di Venaus-Lascaris, la partita della categoria Esordienti 2006, in provincia di Torino, sospesa per le violenza verbali di un papà Per il ripetersi di minacce e intemperanze, la squadra di casa lasciò il campo. L'iniziativa è stata decisa dal coordinatore del Settore Giovanile Scolastico Regionale della Figc. Il fischio d'inizio della partita, il 26 aprile, sarà seguito da un tempo speciale di 45' condotto dallo psicologo regionale Mario Silvetti. «Abbiamo pensato a come lanciare un messaggio positivo da una situazione negativa - spiega Luciano Loparco, Coordinatore regionale del Settore Giovanile Scolastico -. La formazione e i ripetuti incontri con tutte le persone che frequentano abitualmente i campi di calcio, tesserati e non, sono fondamentali per creare rinnovamento nella cultura di tutti coloro che seguono il calcio, e in questo caso la Scuola Calcio, dove il principio fondamentale è e resta quello di far divertire, giocando, i bambini sempre con il sorriso sulle labbra».



