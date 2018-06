Roma, Pastore: «la scelta è stata facile»

di Gianluca Lengua

Javier Pastore è ufficialmente un giocatore della Roma. In una nota pubblicata sul sito, il club giallorosso ha reso noto di «aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe 1989 dal PSG, a fronte di un corrispettivo fisso di 24,7 milioni. Con il giocatore è stato sottoscritto un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2023. Javier Pastore vestirà la maglia numero 27». «Sono felice della mia carriera in Francia. Il Psg non vinceva da tanto e negli ultimi sette anni abbiamo vinto 9 titoli. La squadra è cresciuta tantissimo, sono arrivati giocatori forti e ognuno si deve adeguare. Io ho scelto la mia, ma sono andato via da Parigi per trovare nuove esperienze e sentirmi importante in una squadra. Voglio fare bene e diventare più importante di dove stavo, a prescindere da Roma o un'altra squadra. La scelta è stata facile, è una bellissima città e una bellissima squadra». Lo ha detto il nuovo acquisto giallorosso Javier Pastore.





