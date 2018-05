Pogba in pellegrinaggio a La Mecca: «Non riesco a spiegarvi l'emozione»

Paul Pogba ha documentato il suo ritorno alla Mecca. L'ex centrocampista juventino, ora al Manchester United, è andato in pellegrinaggio e ha postato un video su Instagram in cui è così emozionato da non riuscire a raccontare la sua esperienza. «Spero che tutte le persone possano venire qui un giorno», dice, riprendendo la Ka 'ba alle sue spalle. Nel periodo di Ramadan milioni di fedeli musulmani visitano il luogo sacro all'Islam dove, secondo la tradizione, è custodita la Pietra Nera. "Dio vi benedica", conclude nel filmato il giocatore francese.



