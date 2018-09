Pazza e mai doma: Spalletti in Champions ha un'altra Inter

di Salvatore Riggio

Un calcio alla crisi, almeno per quanto riguarda l’Europa, la Champions League. Una pazza Inter che in 6’ ribalta il Tottenham. Una vittoria che può portare alla svolta o così si augura Luciano Spalletti, in campionato alle prese con tantissimi problemi e con i pochi punti (4) conquistati in 4 partite. Il successo di Champions si porta dietro delle considerazioni positive. In primis, la reazione dei nerazzurri. Dopo il gol di Icardi - e che gol - l’Inter si è risvegliata schiacciando gli Spurs, non lasciando respirare la squadra di Pochettino. Fino al raddoppio di Vecino, che da eroe dell’Olimpico (il 20 maggio, 2-3 alla Lazio) si è ritrovato a essere eroe a San Siro davanti a 65mila spettatori, alcuni dei quali con le maglie dei protagonisti del Triplete 2010. Così, per non dimenticare e fa niente se erano passati 2380 (sì, 2380) giorni dall’ultima gara di Champions. In secondo luogo, la condizione fisica. In campionato non si era mai vista un’Inter che in svantaggio schiacciasse sull’acceleratore e ribaltasse una partita che sembrava persa. Accanto alle cose positive, ci sono anche i lati oscuri del match. Sotto porta ci sono ancora dei problemi e alcuni giocatori non sono ancora al 100%. Tra tutti, Perisic. Uscito sullo 0-1 ha poi visto dalla panchina il tiro al volo di Icardi e il colpo di testa di Vecino. Aspetti che Spalletti dovrà prendere in considerazione e sistemare perché la vera prova del nove sarà a Marassi sabato sera contro la Sampdoria. In uno stadio ostico contro una squadra in formissima. La svolta vera passa quindi da Genova.

