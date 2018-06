Pelé scherza: «Il Brasile del '70 contro la Costa Rica? Avremmo vinto anche oggi... da vecchi»

Succede che torni ad essere protagonista, se pure a parole. La battuta di Pelè fa il giro del mondo e fa sorridere i frequentatori del web. Un giornalista russo chiede al brasiliano: "Pelé pensa che il Brasile del ‘70 avrebbe vinto contro Costa Rica? - "Penso di sì", la sua risposta - "E quanto?” - “1-0" - "Solo uno a zero?" - "Si, la maggior parte di noi ha superato i 75 anni". Ecco, come a dire: la Costa Rica l'avrebbe battuta chiunque abbastanza facilemnte, non come la Seleçao di Neymar che ha dovuto aspettare il novantesimo.

