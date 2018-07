di Emiliano Papillo

Nel campionato regionale di Eccellenza il Sora di mister Antonio Tersigni ha annunciato l'arrivo del centrocampista Antonio Pellino, 23 anni ex Gaeta, Arce e Morolo. Dai biancorossi lepini come già anticipato nei giorni scorsi è arrivato anche il centrocampista Guido Vezzoli che ha salutato il Morolo con affetto dichiarandosi pronto ad iniziare questa avventura in un club prestigioso come quello sorano.



Nel campionato di Promozione tra le piu' attive sul mercato c'è il Roccasecca, retrocesso dall'Eccellenza. La società del presidente Rossini, grazie all'ottimo lavoro del ds Luigi De Carolis ha annunciato l'ingaggio di due importanti giocatori. Si tratta del portiere Matteo Teoli ex Cassino e del centrocampista Luca Catalano ex Isernia. De Carolis ha annunciato anche l'imminente arrivo di due altri giocatori di qualità.



Il Monte San Giovanni Campano del neo tecnico Ezio Castellucci e del ds Ernesto Terra, è ad un passo dall'ingaggio di Mattia Perrotti, bomber da 130 reti in carriera, nell'ultima stagione al Città di Anagni.

