di Enrico Zarelli

Finisce 1-0 per il Villalba, nel debutto casalingo contro l’Atletico Vescovio. Gara decisa da un super gol di Flavius Prioteasa, realizzato nel finale del secondo tempo, al termine di una gara non bellissima ma certamente vivace e combattuta da entrambi le formazioni. Dopo una corposa fase di studio, la prima vera folata offensiva è dell’Atletico Vescovio. Tilli cerca l’ingresso in area in velocità, ma Tassoni gli toglie il pallone dai piedi. Un ottimo intervento del centrale ex Audace al quale Ferranti affidato anche la fascia di capitano. I ritmi di gioco sono buoni, ma le occasioni da rete scarseggiano. Tanti lanci e tentativi di sfondamento sulle fasce, ma senza che nessuna delle due difese corra davvero seri pericoli.



Alla mezzora Perozzi calcia fuori, sotto gli occhi attenti di Nasti che controlla l’uscita del pallone sul fondo. Un minuto dopo arriva la prima vera occasione per il Villalba, costruita da Prioteasa. Cavalcata dalla trequarti sino all’area piccola degli avversari, ma il diagonale dell'attaccante biancorossoblu termina fuori di poco sul secondo palo. Allo scadere del primo tempo, l’Atletico risponde con Palazzolo con una conclusione ravvicinata, ma Nasti e la difesa, pur con qualche difficoltà, riescono a sbrogliare la situazione.



Nel secondo tempo il Villalba parte con un altro piglio. Ferranti chiede ai suoi di far girare di più il pallone e di non affidarsi troppo ai lanci. E gli effetti si notano subito. Al 9’ Prioteasa apre per Loreti che però calcia di controbalzo e consente a Frera d’intervenire. Al 19’ Fagioli rileva Langiotti ed il Villalba prende forza in avanti. Al 28’ è proprio l’ex Play Eur a propiziare la conclusione, sempre di Loreti, dialogando con Ferrazzoli, ma il pallone termina fuori. L’Atletico, nonostante la pressione, resta vivo, e risponde subito con Palazzolo: Nasti si distende ma non sarebbe arrivato sulla sfera, che per sua fortuna sfila oltre il palo. Al 37’ Fagioli si gira e calcia bene, ma il suo tiro è fuori traiettoria.



Al 40’ il Villalba colpisce il palo su calcio di punizione dal limite di Zanoletti. Ma dopo 2 minuti trova il colpo che decide il match con una girata micidiale di Prioteasa, con il pallone che s’infila a 100 all'ora sotto l’incrocio dei pali, alla sinistra di Frera. Imprendibile per il numero uno dell’Atletico Vescovio, che cerca invano il pareggio nel finale. Il Villalba controlla e porta a casa i primi tre punti della stagione.

