Perconti, rimonta da play off Sansotta: «Punto al mio record»

di Tiziano Pompili

Nelle ultime 13 partite ha avuto un rendimento inferiore solo alla Pro Roma (28 punti contro 29), unica squadra che l’ha battuta nel 2018. La Vigor Perconti sta viaggiando fortissimo verso una qualificazione play off che nella prima parte di stagione sembrava davvero impossibile da centrare. Ora i ragazzi di mister Francesco Bellinati sono ad appena un punto dal terzo posto (occupato da Vicovaro e Fiano Romano) e si aggrappano alle giocate dell’esterno offensivo classe 1991 Michele Sansotta, 11 gol finora in campionato.



«Sin dai primi giorni ho capito che questo gruppo avesse delle qualità importanti e che questa società ci potesse mettere a disposizione tutto quello di cui c’era bisogno per fare bene. La sorpresa è stata rappresentata dalle difficoltà di inizio stagione, non dall’ottimo rendimento degli ultimi tre mesi».

Trequartista nel 4-2-3-1, esterno d’attacco o anche “falso nove” nel 4-3-3: l’ex Città di Ciampino sta marciando a ottimi ritmi e punta al suo record di reti stagionali. «L’ho realizzato l’anno scorso con la Castelnuovese segnando 13 volte e ora voglio cercare di superarlo».



Sulla volata play off Sansotta è abbastanza chiaro. «E’ ovvio che ci crediamo, ma non vogliamo fare proclami. L’avversaria più pericolosa? Probabilmente il Fiano Romano, ma noi dobbiamo riprendere a correre come fatto prima della sosta. La pausa non ci darà fastidio perché la squadra ha lavorato probabilmente in maniera ancora più intensa in questo periodo. Siamo già con la testa al Licenza che, dovendo cercare punti salvezza, verrà a fare “la guerra”: noi siamo pronti e vogliamo continuare a correre».

