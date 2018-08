Perez accusa l'Inter, Zanetti: «Vedremo in sedi opportune»

di Redazione Sport

«Non ho sentito le accuse di Florentino Perez, le leggeremo e vedremo nelle sedi opportune»: così Javier Zanetti, vicepresidente esecutivo dell'Inter, risponde all'attacco del presidente del Real sul caso Modric, riferito dai cronisti a margine del sorteggio Uefa di Montecarlo. L'Inter, sarebbe l'accusa di Perez in un'intervista ad alcuni media italiani, avrebbe voluto prendere Modric «senza pagarlo, e questo non l'avevo mai visto prima». «Leggeremo e vedremo», la secca replica di Zanetti. Già nei giorni scorsi duri attacchi al club milanese erano arrivati dal Real e dal presidente della Liga Tebas, con una denuncia alla Fifa alla quale l'Inter aveva replicato ventilando anche l'ipotesi di controdenunce.



«Abbiamo pescato un girone difficile, conosciamo le difficoltà ma noi siamo l'Inter e dobbiamo pensare positivo». Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha commentato così il sorteggio dei gironi di Champions League per il club nerazzurro. «Sappiamo che in questacoppa ci sono squadre forti, ci prepareremo bene - ha proseguito ai microfoni di Sky -. Il Barcellona non è solo Messi, ha grandi giocatori e sono bravi nel possesso palla, ma prepareremo bene la partita per alzare il livello di qualità». Chiusura dedicata al campionato: «Siamo solo all'inizio e dobbiamo trovare la condizione migliore - le parole di Zanetti -. Già sabato abbiamo unappuntamento per tornare a vincere (col Bologna ndr), poi ci sarà la sosta per lavorare tranquillamente. Non mi aspettavo un inizio così, ma questo è il calcio, avremo altre difficoltà, ma dobbiamo credere a quello che facciamo», ha concluso il vicepresidente nerazzurro. «Abbiamo riportato il club dove merita, ci eravamo prefissati questo traguardo», il commento invece dell'ad Alessandro Antonello a InterTv. «San Siro ospiterà grandi sfide. Dovremo dare il massimo per ambire a passare il turno. Il nostro obiettivo? Quello di ben figurare, l'importante è onorare la maglia»

