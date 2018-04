Eretum, Perrotti: «Ci manca qualche punto, ma la stagione è positiva»

di Alessandro Monteverde

Che l’Eretum Monterotondo non volesse perder punti per strada, lo aveva dichiarato più volte il tecnico Fabrizio Perrotti. Il pareggio interno con la Boreale, lascia un po’ di amaro in bocca alla formazione di casa che non ha colto al massimo i frutti delle prodezze di Mereu e Pascu, ritrovato dopo un lungo stop, e di nuovo protagonista dopo la doppietta al rientro nella gara contro il Cynthia. Un assenza che ha pesato e non poco sul campionato dei gialloblu, che nella prima parte di stagione sembravano potersi infilare nella lotta alle prime due posizioni.



Una stagione nel complesso positiva, con un quarto posto che poteva essere in solitaria se il cuore della Boreale non avesse messo i bastoni tra le ruote ai propositi di vittoria degli eretini che risaltano nelle dichiarazioni post partita di Perrotti: «È stata una partita aperta, giocata sotto un gran caldo con il peso degli incontri ravvicinati. Le energie cominciamo a mancare, soprattutto in alcuni frangenti della gara dove siamo stati poco lucidi sotto porta. Ciò non ci ha consentito di chiudere la partita. È arrivato questo pareggio che tutto sommato può essere giusto, anche se contiamo le occasioni forse avremmo meritato di più».



L’obiettivo rimane sempre quello, fare più punti possibili e rimanere in alto, a dimostrazione della rabbia vista negli occhi dei calciatori dopo il gol subito. «Fare bene è ed è sempre stata la nostra linea guida. C’è il rammarico perché la partita si poteva vincere, i ragazzi hanno speso molto in questo periodo. Domenica abbiamo giocato in dieci per un lungo tratto della gara, era inevitabile che la stanchezza si facesse sentire». Perrotti lancia poi uno sguardo al futuro, con un bilancio in mano che segna un più considerevole. «Sicuramente è stato un anno positivo, segno che la rosa è valida e con giocatori importanti. È normale che con qualche tassello di qualità da inserire, si potrebbe lottare per qualcosa di più, ma resto concentrato sulle ultime due gare di campionato per chiudere in bellezza».

