Pescara, è ufficiale: Pillon nuovo tecnico

È arrivata l'ufficialità con la firma del contratto. Giuseppe Pillon, 62 anni, di Preganziol (Treviso) è il nuovo allenatore del Pescara fino al termine della stagione, il 30 giugno. Questa mattina la comunicazione da parte del Delfino Pescara 1936 sul sito della società. Pillon, a Pescara dalla serata di Pasqua, ha già diretto tre sedute di allenamento della squadra. Questo il comunicato ufficiale del Pescara Calcio: «La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Giuseppe Pillon. Il neo allenatore ha firmato un contratto che lo legherà ai colori biancazzurri fino al termine della stagione corrente e sarà coadiuvato da Emanuele Pesoli come secondo, da Giacomo Tafuro e Jacopo Pillon quali preparatori atletici, Gabriele Aldegani preparatore portieri e il match analysis Diego Labricciosa. La presentazione del nuovo tecnico ci sarà in concomitanza del pre-gara Palermo-Pescara, in programma venerdì 6 aprile, ore 11.30, presso la sala stampa del Delfino Training Center».

