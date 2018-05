di Tiziano Pompili

La Pescatori Ostia sta vivendo un finale di stagione davvero particolare. La bella cavalcata in Coppa l’ha proiettata fino all’ultimo atto che si giocherà sabato (calcio di inizio alle ore 16) al “Galli” di Cerveteri contro il Montalto, squadra che nello stesso girone A dei lidensi ha ottenuto la salvezza diretta con 45 punti, otto in più del club del Borghetto.



Il tecnico della Pescatori Antonio Bellini, tra l’altro subentrato in corsa, descrive lo stato d’animo del suo gruppo. «Stiamo preparando la finale di Coppa con tanta determinazione. Ormai l’esito del play out con l’Atletico Ladispoli (3-3 dopo i supplementari e retrocessione in virtù della peggior posizione di classifica) è alle spalle e vogliamo prenderci questo titolo. Inoltre, da quello che abbiamo capito, la società è fiduciosa per un eventuale ripescaggio in caso di successo. Ovviamente tutto passa dal nostro trionfo sabato: non sarà facile, ma ce la metteremo tutta». L’allenatore della Pescatori sottolinea il percorso fatto dalla sua squadra nell’ultima parte di stagione.



«Abbiamo finito in crescendo, agganciando un play out che non era per nulla scontato quando sono arrivato. Fisicamente il gruppo sta bene e anche a livello di pericolosità offensiva la squadra è migliorata in maniera evidente. Il Montalto è sicuramente una squadra valida: forse concede qualcosa dietro, ma davanti ha grandi giocatori e il pericolo numero uno è sicuramente il bomber Vittorini. Cercheremo di arginarlo e far male agli avversari con i nostri ragazzi: Di Meglio, Franci, De Maio sono giocatori in grado di fare la differenza. Sinceramente non mi sento sfavorito: è una finale e può accadere di tutto».

