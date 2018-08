Pescatori Ostia all’inferno e ritorno Mondella: «Promozione coi giovani»

di Tiziano Pompili

La Pescatori Ostia ripartirà ancora dalla Promozione. Dopo aver perso la finale di Coppa contro il Montalto ed essere retrocessa sul campo ai play out, la formazione lidense è stata ripescata e dal punto di vista gestionale ha vissuto un’estate di “rivoluzione societaria”. La gestione tecnica è stata affidata ai responsabili Stefano Mondella e Dario Teofani che hanno scelto Cristian Lodi per la panchina della prima squadra, ma si occuperanno anche di tutto il settore giovanile fino alla Scuola calcio.



«Ringraziamo il presidente Cozzolino, il consigliere storico Pulvirenti e tutti i soci per la fiducia che ci hanno accordato. Cercheremo di fare il massimo puntando fortemente sui giovani perché la Pescatori ha un bacino importante». Non a caso la Promozione sarà estremamente “verde”. «Faranno parte del gruppo tanti ragazzi del 2000, i principali “reduci” del vecchio organico sono Franci, Marsi, Cappelli e Vacchelli e poi avremo la fortuna di contare almeno nella prima parte di stagione sull’esterno offensivo classe 1999 Alessio Rossini, reduce da un’esperienza in una squadra di serie D calabrese e tornato a Roma per recuperare al meglio da un infortunio. L’obiettivo è quello di cercare di mantenere la categoria, ma soprattutto di lanciare tanti ragazzi del nostro settore giovanile».



La guida tecnica è stata affidata a una conoscenza del “Borghetto”. «Lodi è stato a lungo giocatore della Pescatori e due anni fa coadiuvò mister Marco Venturini alla guida della prima squadra. Cristian aveva accettato la nostra proposta anche per la Prima categoria e a maggior ragione sta affrontando con entusiasmo questa avventura in Promozione. Ora Venturini gli farà da secondo, con Antonio Nunziata preparatore dei portieri e Luigi Porcelli direttore sportivo». La Pescatori ha già giocato due partite amichevoli (vincendo contro la Juniores nazionale dell’Sff Atletico e cedendo al cospetto del Campus Eur) e dopo Ferragosto sosterrà altri test che verranno definiti nelle prossime ore.

