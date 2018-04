di Paolo Baldi

La Nuova Pescia Romana è in finale di Coppa Lazio di 1° Categoria. Domenica 27 maggio ( orario e campo da decidere) incontrerà per l’aggiudicazione del trofeo il Giardinetti Garbatela. Quest’ultima è andata a vincere sul campo della Roma VIII e dunque è un avversario di tutto rispetto. La squadra viterbese alleata da Amos Marrozzi scelto quest’anno come tecnico e la società diretta dal presidente Alvaro Albanesi hanno dunque staccato il biglietto per la finalissima dopo aver pareggiato per 0-0 sul campo della Virtus Divino Amore e aver vinto per 2-1 nella gara di andata.



La compagine montaltese nella sua storia non era mai arrivata a giocarsi una finale di Coppa, ma con questo traguardo ha molte possibilità di essere ammessa al campionato di Promozione nella prossima stagione, visto che nella peggiore delle ipotesi avrebbe un buon posizionamento nella classifica dei ripescaggi. In campionato la formazione biancoazzurra è seconda in classifica nel girone A.



Davanti a tre punti c’è il Corneto Tarquinia (lo scontro è in programma a fine mese), mentre a fargli compagnia in classifica c’è il Gallese di Gianni Boccia. Il capocannoniere della squadra è il civitavecchiese Fabio Bosozzi con 12 gol in campionato e 4 in Coppa.

«Non nascondiamo la volontà di centrare sia il successo in campionato e sia quello di Coppa – rivela il diesse Flavio Trabucco - siamo in corsa per due traguardi importanti e pertanto ci proveremo fino alla fine a centrarli. Siamo una squadra di qualità con giocatori di buona tecnica e dunque le potenzialità si sono tutte».

Uno dei punti di forze della squadra è il capitano Daniele Federici, che ha trascorsi calcistici anche tra i professionisti e per la seconda stagione ha scelto di indossare la casacca della società dove vive da qualche anno.



