Con Petagna e Masiello l'Atalanta liquida l'Udinese 2-0

di Redazione Sport

Galeotti due palloni inattivi, dopo una resistenza lunga fino a metà ripresa e poco più: Petagna (testa) e Masiello (piede) colpiscono, affondando l'Udinese e condannandola al sesto stop consecutivo. L'Atalanta, invece, può proseguire la marcia verso la qualificazione all'Europa League, portandosi temporaneamente a più 3 sulla Samp (martedì a Bergamo c'è il recupero dello scontro diretto), 47 a 44, nell'attesa del match preserale dei blucerchiati in casa del Chievo. Gomez apre le danze, sferrando dal nulla un tiro a giro al 3' su cui Bizzarri è attento e si tuffa in tempo. La risposta friulana è affidata al raddoppio cronometrico e al traversone dal centrosinistra di de Paul, su cui Ingelsson s'inerisce bene, incornando però fuori equilibrio sulla diagonale di Gosens. L'argentino di casa ci riprova con un pallonetto all'11', ma il braccio del connazionale intercetta il pallone davanti all'area piccola. Due giri di lancetta e, in combinazione con il Papu, si porta sul fondo Freuler, senza riuscire però a servire i compagni. All'alba del 21' il numero 10 nerazzurro indovina il corridoio al limite per Cristante, la cui stoccata viene alzata oltre il montante dal piede di Nuytinck. In campo c'è una sola squadra: al 26' - sugli sviluppi di un corner, la Var non certifica un possibile braccio di Adnan sul cross di Castagne - la conclusione di controbalzo di Freuler trova un altro ostacolo, stavolta la testa di Ingelsson, al 29' è Petagna a sprecare il destro addosso al portiere ospite dopo la botta di Gomez dalla lunga strozzata da Danilo. A otto dall'intervallo - 3' di recupero - break improvviso dei bianconeri in tenuta gialla, con Balic ad andare in fuga dalla trequarti per vie centrali, innescando il destro dai 20 metri di Perica che Gollini intuisce rintuzzandolo con un balzo. Al 43' tocca a de Roon sbagliare una chance: la posizione davanti al dischetto sul pallone in uscita sull'iniziativa di Gosens è giusta, il corpo sbilanciato all'indietro condiziona il tap-in che si spegne alto.



La ripresa si apre con l'occasione di Petagna al 9' - deviazione in corner di Larsen - e la svettata fuori misura di Cristante sul susseguente corner di Gomez dalla sinistra. Un settebello di cronometro ed ecco l'Udinese: Danilo stacca poco oltre la riga d'area sul tiro dalla bandierina di de Paul dalla destra, Gollini vola per difendere l'incrocio dalla minaccia. Lo score si sblocca al 23', quando Masiello dalla bandierina destra tocca corto per Gomez, il cui cross dal fondo incoccia perfettamente la fronte di Petagna che insacca sul secondo palo. Oddo inserisce Maxi Lopez per Adnan ma, subito dopo, ecco il bis dei locali, a segno con il destro di Masiello sottomisura sugli sviluppi del corner dalla destra di Gomez che la difesa friulana non riesce ad allontanare in gioco aereo. Finisce così, senza squilli di tromba, col risultato più giusto.

