Il Pian due Torri chiude la porta. Preso l’ex Diana Nemi Salzano

di Tiziano Pompili

Da poche ore aveva ufficializzato due colpi strepitosi per l’attacco, annunciando l’accordo con Mastropietro e Cioffi, giocatori con importanti esperienze in serie D. Ora il Pian due Torri “chiude la porta”: l’estremo difensore sarà Luca Salzano, classe 1992. L’atleta ha giocato nell’Eccellenza molisana con il Bojano nella stagione appena messa alle spalle, ma nel Lazio ha cominciato la sua carriera: a 16 anni esordì nel massimo torneo regionale nella Giada Maccarese di mister Firotto (e del presidente Papili, che ora lo ha riportato a Roma) e poi ha avuto anche un’importante esperienza alla Diana Nemi sempre in Eccellenza. Ma il mercato del club capitolino, già passato da neopromosso a papabile aspirante al salto di categoria, sembra non essere finito ancora…

