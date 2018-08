Pian due Torri, due colpi pazzeschi C'è il sì di Mastropietro e Cioffi

di Tiziano Pompili

Una matricola che ha rischiato anche di non iscriversi al campionato di Promozione per un problema di terreno di gioco. Poi il Pian due Torri si è accasato a Maccarese, dove si allenerà e disputerà le partite casalinghe, e si è scatenato sul mercato. Il gruppo di mister Andrea Ranaldi, che già aveva convinto giocatori di rilievo (come Palomba e Boncompagni) è stato arricchito in mattinata dalle firme di due giocatori assolutamente fuori categoria: Alan Mastropietro e Mauro Cioffi. Il primo, un attaccante classe 1995, ha giocato con Lupa Roma e Racing Fondi nelle ultime due stagioni ed è un giocatore di assoluto talento.



Anche Cioffi è una punta (classe 1994) e pur essendo romano, ha avuto numerose esperienze fuori regione (vincendo anche un campionato di serie D a Bisceglie due anni fa) e anche all’estero (in Albania col Vllaznia e coi montenegrini del Berane). Due colpi straordinari che propongono il Pian due Torri tra le sicure protagoniste del campionato di Promozione. «Vogliamo vincere, non ci nascondiamo – dice senza mezze misure il direttore sportivo Simone Granati – Portare a casa due giocatori di questo calibro non è stato per nulla semplice, ma devo ringraziare il presidente Papili per questi regali».

