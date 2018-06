Pian Due Torri farà la Promozione. Giocherà alla Polisportiva Ostiense

di Tiziano Pompili

Sembrava destinata a concludersi senza un lieto fine la favola del Pian Due Torri, vincitrice del girone B di Prima categoria. Diverse voci volevano la storica società della Magliana pronta a restituire il titolo di prima squadra e continuare l’attività semplicemente col settore giovanile. Dopo qualche settimana frenetica, è arrivata la fumata bianca come conferma il direttore sportivo Simone Granati.



«Siamo riusciti a convincere i massimi vertici societari ad andare avanti, anche se il nostro campo non è omologato per la Promozione e dovremo spostarci altrove per disputare le gare interne. Ma gli allenamenti infrasettimanali continueremo a farli sul nostro campo e poi la domenica mattina giocheremo sul terreno della Polisportiva Ostiense dove tra l’altro abbiamo vinto il campionato all’ultima giornata grazie al match contro il Testaccio». Un posto in meno “quasi certo” per i ripescaggi dalla Prima categoria alla Promozione: il Pian Due Torri va avanti e secondo Granati anche nella cadetteria regionale sarà protagonista.



«Sono convinto che non faremo un campionato anonimo: anche nella stagione appena conclusa ci accreditavano in pochi, ma noi sapevamo benissimo che potevamo contare su un gruppo molto forte. Faremo qualche ritocco, ma la squadra è valida anche per la Promozione: ovviamente dovremo concentrarci sul discorso dei giovani e con quattro ragazzi molto interessanti abbiamo praticamente già definito l’accordo». Inevitabile e scontata la prosecuzione del rapporto con mister Andrea Ranaldi. «Assolutamente sì, è il nostro valore aggiunto» dice seccamente il direttore sportivo. Pian Due Torri può preparare lo storico sbarco in Promozione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA