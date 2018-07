Pian due Torri, arriva il primo colpo. Dalla Boreale arriva la punta Buscia

di Tiziano Pompili

Inizia a muoversi il Pian due Torri che, dopo qualche periodo di “riflessione”, ha deciso di disputare il campionato di Promozione conquistato grazie alla storica vittoria della Prima categoria della stagione appena messa alle spalle. E il primo movimento è sicuramente di ottimo livello: il direttore sportivo del club capitolino Simone Granato è riuscito a strappare il sì dell’attaccante classe 1993 Danilo Buscia, l’anno scorso nella massima categoria regionale con la maglia della Boreale. Un rinforzo decisamente di qualità, considerato che Buscia (cresciuto nelle giovanili della Roma) in precedenza ha vestito anche le maglie di Ostiamare, Cynthia, Empolitana e La Sabina.



Tra l’altro il Pian due Torri è riuscito a strappare la conferma dell’altro attaccante Andrea Ceneroni, autore di 20 gol nella passata stagione. Ceneroni, 37 anni, ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo del calcio proprio con la maglia del Pian due Torri e ora può gustarsi questa storica annata in Promozione del club capitolino che giocherà sul campo della Polisportiva Ostiense le gare casalinghe, stante la non omologazione del campo di casa per la seconda categoria regionale.

