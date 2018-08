Pian due Torri, rinforzi d’autore Ecco Boncompagni e Palomba

di Tiziano Pompili

Il Pian due Torri ha cominciato dallo scorso primo agosto la preparazione atletica in vista della storica partecipazione al campionato di Promozione. Dal prossimo 10 agosto il gruppo di mister Andrea Ranaldi si sposterà a Maccarese dove si allenerà e giocherà le sfide interne (per poi probabilmente operare un cambio di denominazione la prossima estate), ma intanto il ds Simone Granati ha messo a segno altri colpi importanti che di fatto completano l’organico.



Oltre a Fabio Pane (figlio dell’ex allenatore Nando) e all’ex Maccarese Ivan Orsini, faranno parte della rosa sia l’attaccante classe 1986 Manuel Boncompagni (che solo alcune stagioni fa fece meraviglie a Pisoniano e che ha vestito la maglia della Play Eur nella passata stagione), sia il centrocampista classe 1988 Manuel Palomba (anche lui ex Play Eur e anche Crecas). Due giocatori di grande esperienza per arricchire ancor di più la rosa a disposizione di Ranaldi.



«Sono soddisfatto di come si è mossa la società, ora bisogna solo sfoltire un po’ perché siamo in tanti – dice l’allenatore del Pian due Torri – Obiettivi? Dare filo da torcere a tutti». La prima amichevole sarà probante perché il Pian due Torri sfiderà la Tivoli il prossimo lunedì 13 agosto, ma la chiusura di Ranaldi riguarda il presidente Dante Papili. «E’ stato davvero un piacere ritrovarlo dopo tanto tempo, abbiamo sempre avuto un rapporto bellissimo. Al Maccarese, quando io ero giocatore, condividemmo momenti importanti e speriamo di poterci togliere nuove soddisfazioni assieme».

